توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

هناك سببان رئيسيان يعملان على تسريع عملية شيخوخة بشرتنا: التعرض للشمس والمنتجات النهائية خاصة عندما يتحد البروتين أو الدهون مع السكر.





في حين أن استخدام واقي الشمس ومراعاة نظامك الغذائي العام يمكن أن يساعد في كيفية حماية الجسم لجلدنا وعلاجه.





وعلى الرغم من أن الحديث عن نظامك الغذائي أسهل من الفعل، إلا أنه يساعد دائمًا في الحصول على تذكير بسيط عن كيفية تأثير بعض الأطعمة على صحة بشرتك يمكن لقائمتنا أن تساعد في ذلك.





وعرض موقع health line بعض الأطعمة التي تسبب في تسريع عملية الشيخوخة المبكرة للجلد :









البطاطس المقلية





الأطعمة المقلية بالزيت في درجات حرارة عالية تطلق الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا للجلد يؤدي التعرض للجذور الحرة إلى تسريع عملية الشيخوخة بسبب إجراء يسمى الربط المتبادل يؤثر الارتباط المتقاطع على جزيئات الحمض النووي ويمكن أن يضعف مرونة الجلد





الخبز الأبيض





الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض يمكن أن تسبب التهابًا في الجسم مرتبطة مباشرة بعملية الشيخوخة.





السكر





السكر هو أحد المنافسين المشهورين لمشاكل البشرة غير المرغوب فيها مثل حب الشباب فيساهم السكر في تكوين أجسام ضارة بالكولاجين.





بعض الزيوت



