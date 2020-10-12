AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
هناك سببان رئيسيان يعملان على تسريع عملية شيخوخة بشرتنا: التعرض للشمس والمنتجات النهائية خاصة عندما يتحد البروتين أو الدهون مع السكر. 

في حين أن استخدام واقي الشمس ومراعاة نظامك الغذائي العام يمكن أن يساعد في كيفية حماية الجسم لجلدنا وعلاجه.

وعلى الرغم من أن الحديث عن نظامك الغذائي أسهل من الفعل، إلا أنه يساعد دائمًا في الحصول على تذكير بسيط عن كيفية تأثير بعض الأطعمة على صحة بشرتك يمكن لقائمتنا أن تساعد في ذلك.

وعرض موقع health line بعض الأطعمة التي تسبب في تسريع عملية الشيخوخة المبكرة للجلد : 


البطاطس المقلية

الأطعمة المقلية بالزيت في درجات حرارة عالية تطلق الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا للجلد يؤدي التعرض للجذور الحرة إلى تسريع عملية الشيخوخة بسبب إجراء يسمى الربط المتبادل يؤثر الارتباط المتقاطع على جزيئات الحمض النووي ويمكن أن يضعف مرونة الجلد.

الخبز الأبيض

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض يمكن أن تسبب التهابًا في الجسم مرتبطة مباشرة بعملية الشيخوخة.

السكر

السكر هو أحد المنافسين المشهورين لمشاكل البشرة غير المرغوب فيها مثل حب الشباب فيساهم السكر في تكوين أجسام ضارة بالكولاجين.

بعض الزيوت 

يمكن لبعض الزيوت المتعددة غير المشبعة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية ، مثل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس ، أن تسبب الجذور الحرة الضارة ويمكن أن تزيد من مستويات التهاب الجلد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجعلها تبدو أصغر سنا وأكثر صحة.. 10 أطعمة مهمة للبشرة

7 فوائد في زيت الزعفران للشعر والبشرة والصحة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البرتقال بانتظام؟

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

اكتشف علاقة السكر بالشيخوخة المبكرة

متاكلوش منها كتير.. دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تقدم العمر

ترشيحاتنا

بعد الدعوة لعدم إغلاق البلاد.. الصحة العالمية تكشف طريقة التغلب على كورونا وموعد التوصل لـ لقاح

وفاة ابن شقيقة المذيع أحمد يونس في حادث أتوبيس مدرسة

بـ بنطلون مقطع.. زوجة محمود العسيلى تثير الجدل بإطلالة جريئة

احتفال فريق البنك الأهلي بالصعود للدوري الممتاز ..فيديو

الولايات المتحدة تطلق سراح المصري المتحدث باسم بن لادن سابقا

الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد إبراهيم والإعلان الرسمي عقب مباراة الوداد

AdvertisementS

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

الغيرة القاتلة .. جريمة بشعة تهز مدينة السادات .. ووالد الضحية: حرقوا ابني قدام عيني.. فيديو

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

رغم توقيعه لـ الزمالك.. نجم بيراميدز يقترب من الأهلي

سبب غريب يمنع الأهلي والزمالك من السفر على متن طائرة واحدة للمغرب

الرواية الكاملة.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم

"العدل" تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة|شاهد

وفاة الفنان سامي عوض الله أحد نجوم مسرح البالون

الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد إبراهيم والإعلان الرسمي عقب مباراة الوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد نادي الديوانية العراقي يزور مقر الأهلي بالجزيرة .. صور

الاثنين الأسود .. حكاية 3 أشخاص نجوا بأعجوبة من زلزال 92

التوأم المعجزة.. مصابة بكورونا تلد طفلتين رغم حالتها الخطيرة| صور