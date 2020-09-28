تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا للتخلص من النحافة





3. وصفة المانجو:

يمكنك استهلاك لمدة شهر خليط الزبدة و السكر. تناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة. سوف تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن.قم بإقران المانجو والحليب معًا وتناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو.