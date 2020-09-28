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مرأة

تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا للتخلص من النحافة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
نحافة
نحافة
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لمياء الياسين

علاجات منزلية سريعه يمكنك تجربتها لزيادة الوزن وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك إليك أسرع طرق  لزيادة الوزن فى مدة قصيرة ووصفات لزيادة الوزن بسرعه فى 15 يوم أختارى منها ما يناسبك:
 
1. تناول التمر الجاف والحليب
 لزيادة الوزن للنساء التمر الجاف والحليب  مفيدان لاكتساب الوزن فكلاهما  مليء بالفيتامينات كذلك التمر الجاف واللبن  مصدر جيد للبروتين والسكر والطاقة والفيتامينات التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن.
 
يمكنك استهلاك لمدة شهر خليط الزبدة و السكر. تناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة. سوف تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن.

3. وصفة  المانجو:
 قم بإقران المانجو والحليب معًا وتناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو.

4. تناول زبدة الفول السوداني:
 زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية ، مما يجعلها علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز  ولاحظى النتائج في غضون 30 يوم.
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