مدير كونفشيوس عين شمس أول مستشار عربي لأكبر مجلة علمية دولية بالصين





جاء اختيار د. إسراء عبد السيد حسبما ورد في خطاب التعيين ، نظرًا لما قدمته من انجازت أكاديمية عميقة في دراسة الثقافة العربية وما لها من إسهامات نشطة في التبادل الثقافي بين الصين والدول العربية.





يذكر أن مجلة "دراسات الاستعراب " مجلة علمية متخصصة في دراسات اللغة العربية وآدابها وتضم العديد من الأبحاث العلمية الخاصة باللغة العربية التي كتبها نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين وطلاب الماجستير والدكتوراه في دوائر البحث العلمي، كما تتضمن موضوعات علمية متخصصة في مجالات اللغة و الترجمة والآداب والنصوص والتاريخ والثقافة و إصلاح التعليم و طرق التدريس وغيرها من المستجدات في هذه المجالات.

اختارت مجلة "دراسات الاستعراب" التابعة لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية بجمهورية الصين الشعبية، الدكتورة إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس كأول مستشار ومحكم دولي لديها فضلا عن القيام بأعمال التوجيه والإرشاد والفحص والتدقيق .