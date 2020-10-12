الخدمات الحكومية أونلاين.. عضو جمعية إدارة التكنولوجيا: يجب مواكبة عصر السرعة

قال محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إن التحول الرقمي قد نوه إليه الرئيس السيسي وهي بمثابة مسألة أمن قومي وذلك من أجل مواكبة الحداثة، مشيرا إلى أن عصرنا الحالي هو عصر السرعة و يجب على الدولة مواكبة التطور التكنولوجي و تقديم الخدمات بالطرق الحديثة بدلا من الطرق التقليدية و الروتينية.





وأكد عزام خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن سيكون هناك خدمات حكومية ستقدم من خلال الهاتف الذكي لكن ليست كل الخدمات مرة واحدة بل على مراحل، مضيفا أنه هناك ما يقارب 95 مليون مصري يمتلك هاتف ذكي منهم 39 مليون يستخدمون الإنترنت بشكل يومي من هواتفهم.





وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن تلك الخدمات ستقدم للجمهور من أجل توفير الوقت و من أجل القضاء على البيروقراطية التي نواجها، منوها إلى أن الحكزمة تسعى إلى ما يسمى بمعامل الثقة الرقمي و هو جعل المواطن مطمئنا أن خدمته تمت بسهولة عن طريق الإنتر نت دون عوائق.



