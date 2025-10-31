قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين من معهد التربية الدينية بالسكاكيني

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين لخدام وخادمات معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، عن العام الدراسي 2024 - 2025.

شارك في الاحتفال الأخت ماري جوزيفا كرومل، مديرة المعهد، والأب عاطف أبوالخير الفرنسيسكاني، نائب مدير المعهد، والأب إبرام ماهر، مدير الدروس بالمعهد، والأب مجدي زكي، معلم العقيدة بالمعهد، والأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها عرض فيلم وثائقي عن تأسيس المعهد، والخدمات التي يقدمها، تلاها كلمة الأخت ماري جوزيفا كرومل.

تضمن الاحتفال أيضًا عرض الخبرات المختلفة، والأفلام التسجيلية، لعمل مجموعات الخريجين، الذين تدربوا في كنائس: العائلة المقدسة، بالزيتون، السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، سيدة البشارة، بالمهاجرين، والعائلة المقدسة، بالمطرية، بالإضافة إلى كلمة أحد منشطي السنة الرابعة.

وفي كلمته، أشار الأب البطريرك إلى تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني حول "التربية المسيحية"، موضحًا بعض أقوال قداسة البابا لاون الرابع عشر عن "التربية الدينية"، مؤكدًا أن التعليم المسيحي يُركز على "الإنسان"، المخلوق على صورة الله ومثاله.

وشدد صاحب الغبطة أن معلمي ومعلمات التربية الدينية في عصرنا الحالي عليهم أن يجمعوا بين الأمانة للإنجيل، والابتكار في الخدمة، مشجعًا إياهم أن يكونوا شهودًا للمسيح أينما كانوا.

وعقب ذلك، قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بتوزيع شهادات التخرج، والهدايا التذكارية على الخريجين والخريجات، ثم اختتم غبطته الاحتفال برتبة الإرسال، لخدام وخادمات التربية الدينية.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك معهد التربية الدينية بالسكاكيني العائلة المقدسة المجمع الفاتيكاني

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
أخبار السيارات
جنرال موتورز
مسجد الدسوقي
