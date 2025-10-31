البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين من معهد التربية الدينية بالسكاكيني

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين لخدام وخادمات معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، عن العام الدراسي 2024 - 2025.

شارك في الاحتفال الأخت ماري جوزيفا كرومل، مديرة المعهد، والأب عاطف أبوالخير الفرنسيسكاني، نائب مدير المعهد، والأب إبرام ماهر، مدير الدروس بالمعهد، والأب مجدي زكي، معلم العقيدة بالمعهد، والأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها عرض فيلم وثائقي عن تأسيس المعهد، والخدمات التي يقدمها، تلاها كلمة الأخت ماري جوزيفا كرومل.

تضمن الاحتفال أيضًا عرض الخبرات المختلفة، والأفلام التسجيلية، لعمل مجموعات الخريجين، الذين تدربوا في كنائس: العائلة المقدسة، بالزيتون، السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، سيدة البشارة، بالمهاجرين، والعائلة المقدسة، بالمطرية، بالإضافة إلى كلمة أحد منشطي السنة الرابعة.

وفي كلمته، أشار الأب البطريرك إلى تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني حول "التربية المسيحية"، موضحًا بعض أقوال قداسة البابا لاون الرابع عشر عن "التربية الدينية"، مؤكدًا أن التعليم المسيحي يُركز على "الإنسان"، المخلوق على صورة الله ومثاله.

وشدد صاحب الغبطة أن معلمي ومعلمات التربية الدينية في عصرنا الحالي عليهم أن يجمعوا بين الأمانة للإنجيل، والابتكار في الخدمة، مشجعًا إياهم أن يكونوا شهودًا للمسيح أينما كانوا.

وعقب ذلك، قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بتوزيع شهادات التخرج، والهدايا التذكارية على الخريجين والخريجات، ثم اختتم غبطته الاحتفال برتبة الإرسال، لخدام وخادمات التربية الدينية.