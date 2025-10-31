رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

تقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتّاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، في هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يملأ قلوب المصريين فخرًا واعتزازًا.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن افتتاح هذا المتحف لا يُعد مجرد إضافة لمعْلَمٍ أثري أو سياحي جديد، بل هو رسالة حضارية خالدة تؤكّد أن المصريين ما زالوا قادرين على صناعة الحضارة اليوم كما صنعوها في الأمس، وأن الدولة المصرية تعبّر من خلال هذا الصرح العظيم عن هويتها الأصيلة وحضارتها العريقة التي علّمت العالم بأسره.

وقال الدكتور القس أندريه زكي:

“أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بهذا الإنجاز الوطني الفريد، مهنئًا كل مصري على هذا اليوم الذي يُجسد عظمة مصر وقدرة أبنائها على البناء والإبداع والتجديد.”