ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.









أسفرت الحملات عن ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت قيمتها بـ 5,250 جنيها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "مالك محل لتجارة الأسمدة– كائن بشبراخيت بالبحيرة" .







