AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالبحيرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
أسمدة زراعية
أسمدة زراعية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت  الحملات عن ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت قيمتها بـ 5,250 جنيها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "مالك محل لتجارة الأسمدة– كائن بشبراخيت بالبحيرة" .


يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط ٢.٥ طن جبن أبيض غير صالح داخل مصنع ألبان بالبحيرة

ضبط 2.400 طن زيت طعام فاسد بالشرقية

ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

ضبط أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

ضبط 6 أطنان أرز غير صالح داخل مخزن بكفر الشيخ

ضبط 6 أطنان اسمدة زراعية محظور تداولها

ترشيحاتنا

بعد فوزها بأفضل ممثلة شابة.. شاهد أجمل إطلالات ليلى أحمد زاهر

ميدو: الزمالك سيحقق موسما ناجحا بامتياز في حالة واحدة

وفروا فلوسكم .. وزير التعليم: السناتر لا تنتمي إلى منظومة التربية والتعليم وغير مقننة

حدفته بالجزمة فضربها بـ الشلوت .. فضيحة في مديرية تعليم الدقهلية .. فيديو

فشل انتقال عمر خربين لنادي الزمالك.. تفاصيل

بعد تسليم الكويت 3 عناصر إخوانية لمصر.. أحمد موسى يستعرض تسريبا جنسيا لإرهابي هارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها