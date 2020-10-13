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سيارات

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:23 ص
جاجوار البريطانية
جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة
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قسم السيارات
أعلنت شركة جاجوار البريطانية عملاق صناعة السيارات الرائدة فى العال، عن أحدث إصداراتها وهي السيارة XF الهجينة، والتي تنافس بقوة  في السباق الدائم بين كبار مصنعي السيارات،وسط التطور الدائم في عالم المحركات الهجينة.

تأتى السيارة جاجوار "XF" تأتي بمحرك ديزل "D200" مزود بمنظومة الطاقة الهجينة "Mild Hybrid"، ينتج هذا المحرك قوة 204 حصان، و 430 نيوتن/متر من عزم الدوران، وستحصل أيضا السيارة على فئتين من محركات البنزين ينتجان قوة 250 و300 حصان.

كما يمكن للسيارة بفضل هذه الإمكانيات، التسارع من وضع الاستعداد حتى تبلغ سرعة 100 كم/ساعة، خلال 7.6 فقط، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.9 عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم. 

تجعل روعة التصميم الخارجي السيارة تنفرد بمظهر متألق كعادة جاجوار، والتي تصنف واحدة من أهم منتجي السيارات الفارهة على مستوى العالم، حيث تمتعت النسخة XF الهجينة بتصميم انسيابي، مزود بشبكات عريضة في المقدمة لتساعد على ديناميكية الهواء، كما حصلت ايضا على مصابيح LED أمامية تتوسطها علامة جاجوار الشهيرة.

تمتعت المقصورة الداخلية للسيارة باحدث وسائل الوسائط المتعددة، فتتوسط قمرة القيادة شاشة كبيرة الحجم قياس 11.5 بوصة، و نظام "CarPlay iPhone"، وفتحة سقف كهربائية للتمتع بقيادة فريدة، بالاضافة الى مقود حركة يتمتع بالعديد من وسائل التحكم والرفاهية، اتسمت أيضًا السيارة جاجوار XF بحصولها على لمسة رياضية، وهو ما يظهر في عجلات الحركة الرياضية، والجنوط المطلية باللون الفضي.
جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور
جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور
جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور
جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور
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