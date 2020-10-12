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رياضة

أخطاء متعددة .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على هبوط حرس الحدود

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:24 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على خسارة فريق حرس الحدود أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وهبوطه لدوري الدرجة الثانية. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏انا بجد زعلان جدًا علي فرقة حرس الحدود بعد كل التاريخ الي اتعمل في فترة قليلة و دي اخطاء من بداية الموسم و تغيرات في المدربين واللاعبين هي السبب في هبوط الفرقة، أتمنى إعطاء الفرصة كاملة لمحمد حليم ابن النادي، ويقدر يعود بالفرقة في أسرع وقت إن شاء الله".

وتأكد بشكل رسمي هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية المصري في الموسم المقبل، ليكتمل عقد الهبوط بتواجده إلى جانب نادي مصر وطنطا.

وجاء هبوط الحدود بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك مساء اليوم، الإثنين، بهدفين لواحد، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري We المصري.

وسبق لناديي طنطا ونادي مصر أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية منذ عدة أسابيع، قبل أن يلحق بهما الفريق العسكري.


وجاء هبوط الحدود، ليؤكد على بقاء وادي دجلة والجونة في المسابقة خلال الموسم المقبل، بعدما كانا مهددين بالهبوط قبل لقاء اليوم.

وتجمد رصيد الحدود عند 30 نقطة قبل مواجهة الجونة في الجولة الأخيرة، بينما يمتلك الفريق الساحلي 34 نقطة، مقابل 35 نقطة لوادي دجلة ويتبقى لكلاهما مباراتين.

وسيكون لقاء دجلة ضد الجونة المقبل، يوم الأربعاء، بمثابة تحصيل حاصل بعدما تقلصت أهميته بسقوط الحرس في مواجهة اليوم
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