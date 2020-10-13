استمرار فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بسوهاج

استمرت فعاليات وأعمال الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة ونسب الانتشار المرتفعة، لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج.





وأوضحت الدكتورة رجاء حسين، وكيل المديرية، اثناء متابعة اعمال الحملة بمركز المنشأه بالأمس الأحد، أن مثل هذه الحملات تساعد في القضاء على البلهارسيا وتحد من انتشارها بين المواطنين، مضيفة أن الحملة تجوب عدة قرى في 6 مراكز.





وشملت الحملة قرى العيساوية شرق، والكولا، و الاحايوه، وهذه بمركز اخميم، وجزيرة قرمان بمركز سوهاج، ومنطقة السماكين بمركز المنشأة، والقرامطة شرق، والخازندارية في مركز ساقلته، والبوره، البلينا، وقرى مركز طما والتي شملت:"قاو غرب، والسكساكة، ومشطا، والعتامنة، والسبايكة".





وأضافت "حسين" أن اجمالي المستهدف 51800 مواطن طوال مدة الحملة، وصرحت بأنه تم تجريع ١٥ ألف مواطن حتى الآن، وتستهدف من عمر 5 سنوات فما فوق.





وقالت الدكتورة فاطمة عيد، مدير إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات، إن الفرق الطبية لا تجد صعوبة في تأدية عملها وتلافي كل الترحيب والتعاون.



