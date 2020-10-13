انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

انتزعت امرأة بلا رحمة، جنينًا صديقتها، من داخل رحمهما؛ بعدما استدرجتها إلى منزلها، دون أن تشك الضحية المسكينة ، في نية القاتلة بسرقة جنينها من داخل بطنها ، وتركها غارقة في دمائها.





وعثرت الشرطة الأمريكية في نيو بوسطن على شابة تدعى «ريجان هانكوك» (22 عاما) مقتولة داخل منزل في تكساس، حيث اكتشفوا أن جنينها الذي لم يولد بعد قد تم انتزاعه من جسدها بواسطة صديقتها.

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واعتقلت السلطات لاحقًا امرأة مشتبه بها في مقاطعة ماكورتين بـ أوكلاهوما عبر حدود الولاية، فيما لم ينجُ الطفل من تلك الجريمة البشعة.





وذكرت قناة KLTV الأمريكية أن المرأة وجهت إليها تهمة خطف وقتل طفل لم يولد بعد، ومن المتوقع أن تصدر مزيدا من التهم بحقها.





ولم تعلم والدة هانكوك أن ابنتها كانت ضحية جريمة قتل مروعة إلا بعدما شاهدت المنشورات التي تحمل صورها بالصدفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تفاجأت بإحدى المستخدمات قد كتبت مشيرة إلى الجريمة: "يا رب أنقذنا من هذا الأذى الذي حل بنا".



