كل 11 يوما.. مليون إصابة بكورونا في الهند

عرضت قناة «الحدث» تقريرا عن فيروس كورونا في الهند ، حيث دق خبراء الصحة في الهند ناقوس الخطر بشأن الوباء.





وذكر التقرير أن خبراء الصحة يحذرون من التجمعات خصوصا مع إقتراب عيد "ديوالي" لدى السيخ و الهندوس، حيث أن الهنود عادة يتجمعون بأعداد كبيرة جدا في المعابد و الأسواق في ذلك العيد.





وأضافت القناة أن سبب الخوف من التجمعات في الهند هو أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تسارع مخيف داخل البلاد فالهند تجاوزت 7 ملايين إصابة و هي في المركز الثاني عالميا بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدو الأمريكية.





و عرض التقرير مقالا من جريدة «the times of india» الهندية توضح به خطورة الوضع في البلاد و إقتباسا عن المقال "استغرق الأمر 11 يوما حتى يرتفع عدد الحالات من 4 ملايين إلى 5 ملايين، و 12 يوما ليرتفع من 5ملايين إلى 6 ملايين، و 13 يوما ليرتفع من 6 ملايين إلى 7 ملايين".





فيما ذكرت فضائية «الحدث» أنه رغم انخفاض نسبة الوفيات فإن عددها قد لا يكون موثوقا ففي العادة لا تحصي الهند جميع الوفيات و أسبابها خصوصا في المناطق الريفية حيث يقيم 70% من سكان الهند.