كل 11 يوما.. مليون إصابة بكورونا في الهند

عرضت قناة «الحدث» تقريرا عن فيروس كورونا في الهند، حيث دق خبراء الصحة في الهند ناقوس الخطر بشأن الوباء.
وذكر التقرير أن خبراء الصحة يحذرون من التجمعات خصوصا مع إقتراب عيد "ديوالي" لدى السيخ و الهندوس، حيث أن الهنود عادة يتجمعون بأعداد كبيرة جدا في المعابد و الأسواق في ذلك العيد.
وأضافت القناة أن سبب الخوف من التجمعات في الهند هو أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تسارع مخيف داخل البلاد فالهند تجاوزت 7 ملايين إصابة و هي في المركز الثاني عالميا بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدو الأمريكية.
و عرض التقرير مقالا من جريدة «the times of india» الهندية توضح به خطورة الوضع في البلاد و إقتباسا عن المقال "استغرق الأمر 11 يوما حتى يرتفع عدد الحالات من 4 ملايين إلى 5 ملايين، و 12 يوما ليرتفع من 5ملايين إلى 6 ملايين، و 13 يوما ليرتفع من 6 ملايين إلى 7 ملايين".
فيما ذكرت فضائية «الحدث» أنه رغم انخفاض نسبة الوفيات فإن عددها قد لا يكون موثوقا ففي العادة لا تحصي الهند جميع الوفيات و أسبابها خصوصا في المناطق الريفية حيث يقيم 70% من سكان الهند.