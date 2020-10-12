AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة منذ 6 أيام.. الهند تسجل أقل من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا وسط تباطؤ معدل التفشي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:35 ص
الهند تسجل أقل من
الهند تسجل أقل من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا
Advertisements
أ ش أ
سجلت الهند أقل من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وأقل من 900 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ 6 أيام وسط تباطؤ معدل انتشار الفيروس وتراجع عدد الحالات النشطة لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة - حسبما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين - أنه بعد تسجيل الإحصائيات الأخيرة والتي بلغت 66 ألفا و732، تجاوز إجمالي المصابين في الهند الـ1ر7 مليون شخص وبلغ 7 ملايين و120 ألفا و539 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات إلى 109 آلاف و150 بعد تسجيل 816 وفاة خلال الساعات الـ24 نفسها.

ووفقا لوزارة الصحة الهندية، يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 816 ألفا و853 شخصا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند تسجل 61468 إصابة جديدة و836 وفاة بفيروس كورونا ومعدل التعافي 75%

تسجيل رقم قياسي ليوم واحد.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 3.7 مليون

رعب كورونا في الهند.. الإصابات تقترب من 100 ألف في يوم

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تسجل أقل من 200 حالة لليوم 12 على التوالي

الهند تتخطى عتبة 5 ملايين إصابة بـ فيروس كورونا

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 5.2 مليون حالة

ترشيحاتنا

توقف عنها فورا.. أطعمة تزيد من تضخم البروستاتا

هل تصح صلاة الرجل مكشوف الذراعين؟.. الإفتاء تجيب

السفير محمد العرابي يقدم تحليلًا لرسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 32.. فيديو

سوسن بدر تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

نادي أسوان يجدد الثقة في المدير الفني كشري وجهازه المعاون

عقب لقاء ماكرون.. إصابة رئيس بولينيزيا الفرنسية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

شاب صعيدي يثير الجدل بالارتباط بكلبة.. في تحدي للنظرة الدونية للمرأة.. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة