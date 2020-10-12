لأول مرة منذ 6 أيام.. الهند تسجل أقل من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا وسط تباطؤ معدل التفشي

سجلت الهند أقل من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وأقل من 900 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ 6 أيام وسط تباطؤ معدل انتشار الفيروس وتراجع عدد الحالات النشطة لليوم العاشر على التوالي.





وذكرت وزارة الصحة - حسبما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين - أنه بعد تسجيل الإحصائيات الأخيرة والتي بلغت 66 ألفا و732، تجاوز إجمالي المصابين في الهند الـ1ر7 مليون شخص وبلغ 7 ملايين و120 ألفا و539 حالة.





وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات إلى 109 آلاف و150 بعد تسجيل 816 وفاة خلال الساعات الـ24 نفسها.



