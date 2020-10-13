صلَّى على أحد المتوفين مع الأميرة ديانا.. طعن إمام مسجد في بريطانيا

لا تنتهي سلسلة الجرائم التي ترتكب في حق المسلمين بدول أوروبا، فقد وقعت جريمة جديدة تهجم فيها رجل يحمل "سِكِّين" وطعن إمام مسجد يبلغ من العمر 70 عامًا في رقبته، داخل أحد أكبر المساجد في بريطانيا.





وطعن قام "دانيال هورتون" صاحب الـ 30 عامًا ، بطعن المؤذن "رأفت مجلاد" في مسجد لندن المركزي، أمام المصلين المذعورين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وهرع الشهود لتحديد هوية المهاجم، بينما تلقى "مجلاد" الإسعافات الأولية، وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في "ريجنت بارك" بـ لندن.





اقرأ أيضًا: بسبب المحاكم.. عودة الأمير هاري وميجان إلى القصر الملكي البحث عن العريس.. عروس تتجول في مول بفستان الزفاف والقس

فيما عاد الإمام الشجاع الذي يؤذن بالصلوات الخمس يوميًا، إلى المسجد، بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم؛ بعد العلاج في المستشفى لجرح بسكين 1.5 سم.





"مجلاد" كان من المصلين في جنازة دودي فايد، الذي قُتل مع الأميرة ديانا أميرة ويلز، في حادث سيارة في باريس عام 1997.





وكان الجاني "هورتون" الرجل المشرد، يحضر إلى المسجد على مدار سنوات، وكان وجهه معروفًا بالنسبة للإمام "مجلد" ، ولكن لا يعرف اسمه، وقد مَثُلَ أمام محكمة "ساوثوارك كراون" ، واعترف بإصابته؛ بنية التسبب في أذى جسدي خطير ، مستخدما سكين مطبخ.



