بسبب المحاكم.. عودة الأمير هاري وميجان إلى القصر الملكي

بعد أشهر من الغياب عن موطن الأمير الأصلي يعود إليه هو وزوجته استعدادًا لدخول المحاكم ، فقد من المرجح أن تحتفل ميجان ماركل والأمير هاري بالعام الجديد في بريطانيا لإتاحة الوقت لعزل نفسها قبل معركتها في المحكمة العليا.





يستعد المساعدون لعودة هاري وتلحق به ميجان من الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، استعدادًا لمحاكمتها ضد Mail on Sunday والذي يبدأ في 11 يناير، وبموجب قواعد فيروس كورونا الحالية، سيتعين عليه الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





يمكن للملكة التحدث مع حفيدها وجهًا لوجه في أراضي قلعة وندسور حيث عادت للعمل هذا الأسبوع، قد يكون الدوق مسؤولًا عن دفع الضرائب في الولايات المتحدة حيث يعيش مع ميجان وابنهما آرتشي منذ أكثر من ستة أشهر.





يأتي ذلك بعد أن حذر العاملون في القصر من أن هاري "يتخطى الخط" عندما تحدث عن السياسة الأمريكية، وقال مصدر لصحيفة ذا صن: "طُلب من العاملين في وندسور الاستعداد لاحتمال عودة هاري.





وهناك كل أنواع القضايا التي يجب التحدث عنها، ليس فقط تصريحاته السياسية ولكن أيضًا وضع تأشيراته في الولايات المتحدة.





وتأتي أخبار الزيارة بعد أن سدد هاري مبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني لدافعي الضرائب الذين دفعوا مقابل تجديد شقتهم في Frogmore Cottage ، وهي ملك لصاحبة الجلالة الملكة.

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