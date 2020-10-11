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أخبار العالم

اتهامات لـ هاري وميجان بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
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شريف سيد
اتهم النائب الجمهوري جيسون سميث باستغلال دوق ودوقة ساسكس ألقابهما الرسمية للتدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة في شهر نوفمبر.

وقال السيناتور الأمريكي في رسالة إلى السفير البريطاني لدى واشنطن، كارين بيرس، إن تعليقات الأمير هاري وميجان وميركل، على الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مناسبة، مشيرا إلى أن العائلة المالكة البريطانية لا تؤثر على الأمور المتعلقة بالسياسة. 

ويقوم الزوجان منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة بدور نشط في تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأطلقوا فيديو في سبتمبر الماضي، حيث رفضوا فيه الحديث عن الكراهية، مؤكدين أن الانتخابات المقبلة هامة للغاية. 

ولم يعد الأمير هاري وماركل يستخدمان ألقاب صاحب السمو الملكي أو صاحبة السمو الملكي بعد أن أعلنا عن تراجعهما عن أدوارهما الرسمية.

واعترف سميث بأن الأمير وماركل لا يستخدمان ألقابهما الرسمية، لكنه طلب من الملكة تجريدهما من ألقابهما الدوق والدوقة.

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