حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة والتجميل بجنوب الأقصر

طالب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المدن في المحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة رفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل لتظهر المحافظة السياحية بالمظهر اللائق.





من جانبه أوضح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر، أن أعمال حملة النظافة والتجميل مستمرة يوميا، حيث استهدفت حملة تم تنظيمها اليوم طريق المهدية وطريق الرزقة بقرية الرياينة ومدخل القرية من الطريق السريع.









وأشار عاشور إلى انه تم رفع المخلفات والأتربة ونواتج الحفر بإجمالي مساحة ٢٠٠ م٣ ، وشارك في أعمال الإزالة خالد حسين مدير المرافق ومحمد عثمان رئيس قرية السلام.





كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت شنت حملة نظافة مكبرة أمس ، واستهدفت قري الرياينة والرزيقات والمحاميد، بمشاركة رؤساء القرى ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المتابعة.





وصرح العميد عبد الله عاشور انه تم تهذيب الأشجار ونظافة وتجميل طريق البحر بقرية الرياينة ،كما تم رفع القمامة والأتربة بطول الطريق السريع، وبقرية الرزيقات تم رفع ناتج تطهير ترعة اصفون طريق مصر أسوان الزراعي بطول ١ كم ، كما تم نظافة وتجميل مدخل طريق الوادي الجديد بالرزيقات قبلي، وبقرية المحاميد تم رفع القمامة ونظافة طريق مصرف الترسانة بطول ٥٠٠ م.





كما استهدفت حملة النظافة والتجميل، عدة مناطق منها قرية السلام حيث تم رفع المخلفات والأتربة بطريق مصر أسوان الزراعي بطول ١ كم، وفى مدينة أرمنت تم تقليم الأشجار وإزالة الهيش والحشائش ورفع المخلفات والأتربة بطريق مدخل الصفصاف بطول ١٥٠م.





وعن أعمال النظافة والتجميل بقري الرياينة والرزيقات تم تقليم الأشجار ورفع الأتربة بطريق البحر بطول ١كم، وبقرية الرزيقات تم استكمال رفع الأتربة بطريق مدخل الوادي الجديد.





وأكد عاشور أن الحملة مستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت بالكامل.





وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لقربة السلام بإزالة تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد على مساحة قيراط، وتحررت المحاضر اللازمة وإحالة الموضوع للنيابة العامة.