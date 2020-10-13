ضبط أكياس دم وبلازما منتهية الصلاحية بمستشفى خاص بفاقوس

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

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أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢ كيس دم، وعدد ٤ أكياس بلازما منتهية الصلاحية، داخل مستشفي خاصة بمدينة فاقوس، وتم تحريز أكياس الدم والبلازما، وتحرير ٢ محضر حيال المخالفات المضبوطة بأرقام ٦٩١٣ و ٦٩١٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح بمركز شرطة فاقوس.





وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية لمراقبة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.