محافظ الفيوم يفتتح ورشة عمل تدريب التنفيذيين.. شاهد

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، ورشة عمل تدريب رؤساء المدن والوحدات المحلية، والتي تنظمها المحافظة على مدار يومين، لصقل مهارات التنفيذيين.





ألقى المحافظ محاضرة تناول فيها أساليب وأسس علم الإدارة وطرق مواجهة الأزمات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.









أشار محافظ الفيوم ـ خلال محاضرته التى ألقاها في افتتاحه لورشة العمل ـ إلى أن التفكير العلمي هو المحور الرئيس لأساسيات علم الإدارة، كما يعد أحد الركائز الأساسية لإدارة الأزمات وطرق مواجهتها، لافتًا إلى أن الترتيب العلمي بشكل محدد للأفكار المطروحة لمواجهة الأزمات يؤدى بالضرورة إلى نتائج إيجابية للحل، فضلًا عن تحديد الأهداف بشكل دقيق وممنهج، وكذا العمل على تحديد حجم المشكلة ونطاقها الجغرافي ومستواها من حيث التأثير ( كبيرة ـ متوسطة ـ صغيرة ) كأزمة السيول، أو إدارة ملف التصالح بمخالفات البناء، أو تقنين أملاك الدولة.





وأضاف المحافظ إلى أن التعامل مع أسس علم الإدارة يأتي في نطاق مؤسسي، من خلال اتخاذ القرارات وطرق تقديم الخدمات، فكلما ارتفع المستوى كان مستوى الإدارة أكبر، لافتًا إلى أن مستوى الإدارة يبدأ من الوحدة القروية الأم، ويرتفع إلى مجالس المدن ثم ينتقل إلى المستوى الأعلى بالديوان العام مع تحديد مدخلات ومخرجات كل مشكلة يتم تناولها للوصول إلى حلول إيجابية.





وتابع محافظ الفيوم، أن للإدارة أربعة محاور وهي التخطيط والقيادة والتنظيم والتحكم، ولكل مكون من تلك المكونات أسسه وأساليبه وطرائق تفكيره، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من تحديد محاور ومفهوم الإدارة لإحكام السيطرة على كل مايدور داخل الهيئة أو المؤسسة سواء بالقطاع العام أو الخاص للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق مؤشر أعلى للتحول إلى مستويات أعلى من الآداء ومستوى الخدمات، لافتًا إلى أن المؤسسات الناجحة تمتلك هياكل تنظيمية حقيقية.





وأكد المحافظ على أن تحقيق الأهداف بدقة يعمل على رفع كفاءة العمل والمحافظة على مستوى المنتج المطلوب بالخدمة المطلوبة بالشكل المطلوب، مع اختيار العناصر المساعدة لآداء الخدمات بشكل جيد ومتكامل وتحديد الخطط الزمنية ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ في إطار الدعم المالي المخصص مع وضع الأولويات محل الاعتبار.





كما أوضح محافظ الفيوم أهمية محور التنظيم في نجاح عملية الإدارة، مسترشدًا في ذلك بملف التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن الفيوم من المحافظات الأولى في هذا الملف وذلك مرجعه للتنظيم المسبق في إدارة هذا الملف.





وفي نهاية محاضرته، أكد محافظ الفيوم على العمل بروح الفريق الواحد لأن سياسة العمل من خلال المجموع أنجح من سياسة العمل من خلال الفرد الواحد، مطالبًا رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتسجيل للحصول على دورات المسئول الحكومي المحترف، مشيرًا إلى أن المبتكر يجني ثمار ابتكاره، ومشددًا على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.