AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: القطار الكهربائي السريع سيكون عامل جذب للاستثمار

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
القطار الكهربائى
القطار الكهربائى
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب حسين أبو الوفا عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن دخول القطار الكهربائي السريع لمصر سيكون بمثابة نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات.

وتابع عضو لجنة النقل في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن الحكومة ووزارة النقل يعملون طول الوقت من أجل تقديم الخدمات المريحة للمواطنين، لافتا إلى أن القطار الجديد سيكون خطوة هامة لجذب الاستثمارات.

قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يدخل مصر لأول مرة، وسيبدأ من منطقة العين السخنة، وينتهي كمرحلة أولى في العلمين الجديدة، ويمر بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يمر بمحطة القاهرة الجديدة، ثم حلوان، ثم السادس من أكتوبر ثم برج العرب، ثم العلمين الجديدة.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن مسار القطار السريع محدد بـ 468 كيلومترا، ونعمل على تقليل طول مسار القطار حتى تقل التكلفة المالية، ويقل زمن الرحلة.

وتابع كامل الوزير، "تقدمت 10 تحالفات دولية لتنفيذ المشروع وفاز منها تحالفان، وسرعة القطار 250 كيلومترا في الساعة ويحتاج إلى أنظمة سيطرة، وتحكم كبيرة وسيتم استيراد أنظمة التحكم والسيطرة من الخارج".

وأكد كامل الوزير "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".

ولفت كامل الوزير، إلى أنه يتم العمل بأقصى جهد حتى نستطيع تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى بواسطة الشركات المصرية الخالصة لتقليل المصاريف الإدارية الخاصة بالشركات الأجنبية الكبيرة"، مضيفا "خط القطار السريع سينقل نصف مليون راكب يوميا عند تشغيله".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقطع المسافة من العين السخنة إلى برج العرب فى 3 ساعات.. وزير النقل يكشف عن موعد انطلاق القطار السريع.. فيديو

خلال تفقده المشروع.. وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي بشكل كامل أكتوبر 2021

وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات ضخمة.. والقطار الكهربائي جاهز للعمل كليًا في أكتوبر 2021

وزير النقل يستطلع مسار القطار الكهربائي السريع السخنة - العلمين تمهيدا لبدء التنفيذ

مصري 100%.. وزير النقل: القطار الكهربائي سرعته 250 كيلومترا بالساعة وينقل نصف مليون راكب يوميا

وزير النقل: قطار سريع مكهرب من العين السخنة إلى العلمين الجديدة في نوفمبر 2022.. فيديو

ترشيحاتنا

مبروك عطية: يحرم على الأب شرعاً ضرب الطفل نهائياً في هذه السن.. فيديو

آبل تصدم عشاق آيفون بهذا القرار

للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو

تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد

ترامب يخطط لسحب القوات الأمريكية من دولة عربية

شاهد .. هارب من العدالة يدهس ضابطا مسلحا حاول اعتقاله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟