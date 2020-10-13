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رياضة

صلاح محسن يواصل برنامجه العلاجي استعدادا لمصر المقاصة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:48 م
صلاح محسن
صلاح محسن
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حسام الحارتي
يواصل صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تنفيذ برنامجه العلاجي بإشراف الجهاز الطبي للفريق؛ لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى العام خصوصا وأنه مازال يعانى من آلام فى العضلة الخلفية.

ووجه أحمد سامى المدير الفنى للفريق الشكر إلى المهندس فرج عامر رئيس النادى على دعمه الدائم للجهاز الفنى واللاعبين، مؤكدا أن الجلسة التى حضرها رئيس سموحة كانت بمثابة جلسة أبوية وجه خلالها الشكر إلى اللاعبين على الأداء الرجولى فى المباريات الأخيرة رغم الظروف التي يمر بها والإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات.  

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة أحمد سامى المدير الفني تدريباته على ملعب النادى فى الخامسة من مساء اليوم، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الـ33 فى بطولة الدورى العام. 

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