صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إمام عاشور لاعب الزمالك بالإيقاف لمباراة بعد لقاء المصري البورسعيدي بالدوري المصري .





وجاءت عقوبة إمام عاشور بسبب استفزاز المنافس خلال خوض المباراة وفقا لما دونه مراقب اللقاء في تقريره عقب إنتهاء اللقاء .





وأصبح صلاح محسن لاعب نادي سموحة مهدد بالإيقاف لمباراة واحده بسبب أثارة أزمة حادة في لقاء الزمالك أمس " الاثنين"، بعد أن احتفل بإشارة شعار الأهلي أمام مقاعد بدلاء الفريق الأبيض .





وتوجه الحكم طارق مجدي لمتابعة هذه المشكلة خصوصا عقب إعتذار أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لجماهير القلعة البيضاء لما بدر من صلاح محسن





وحسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ8 بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف .





وكان صلاح محسن تقدم بهدف عالمي فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد تمريرة من ناصر ماهر ويقابلها صلاح محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك أبو جبل .









وأهدر محمود علاء ركلة جزاء فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما سددها خارج المرمي بطريقة غريبة ليضيع علي فريقه فرصة التعادل أمام سموحة .









وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على احمد جمال بعد الرجوع لتقنية الفيديو .









وأحرز إمام عاشور هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية ارتدت من دفاع سموحة سكنت الزاوية اليمني للهاني سليمان حارس سموحة .





وأحرز أحمد سيد زيزو هدفا عالميا فى الدقيقة 113 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.