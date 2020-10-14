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بين الناس

سكان قرية العوامر الغربية بقنا يشكون عدم رصف الطريق

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل المواطن أحمد كساب ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم رصف قرية العوامر الغربية.

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان قرية العوامر الغربية مركز ابوتشت محافظة قنا، من عدم رصف شوارع المنطقة بأكملها منذ فترة مما تسبب في تهالك السيارات بسبب عدم وجود طرق ممهدة تصلح للسير عليها.

وأوضح أن هذه المشكلة منذ فترة طويلة دون حل مطالبا المسئولين بحل هذه المشكلة.

للتواصل مع الشاكى 
01005618191
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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