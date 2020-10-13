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سيارات

نور درويش: إعادة النسر للإطارات بداية لتصنيع السيارات في مصر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، لإعادة تصنيع إطارات نسر، يعتبر بداية صحيحة لخطوات التصنيع بقطاع السيارات.


وأضاف درويش فى تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن إعادة افتتاح مصنع نسر لتصنيع الإطارات يعيد لنا ذاكرة الماضى، ونحن نتمنى أن نصنع جميع اجزاء السيارة فى مصر حتى نستطيع إنتاج سيارة مصرية خالصة بنسبة 100%.


وأوضح درويش أن الدولة المصرية عندما كانت تنتج إطارات من خلال مصنع النسر، كان هناك توافر كبير فى الأسواق المحلية من الإطارات، لدرجة أننا كنا نحصل على الإطارات برخصة القيادة، وكان هناك فائض للتصدير.


وتابع درويش أن الدولة المصرية متمثلة فى الحكومة تصدر الفترة الأخيرة عدد من القرارات والقوانين للتشجيع على العودة للتصنيع المحلى، حتى تضع مصر على خريطة العالم فى القطاع من جديد.


والجدير بالذكر أنه في إطار سعى الدولة لرفع معدلات التصنيع المصري، والازدهار بشعار بكل فخر صنع في مصر، شهد اليوم وزير قطاع الأعمال العام "هشام توفيق " والمهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، لإعادة إحياء شركة "النسر" العريقة لتصنيع الإطارات من جديد.

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