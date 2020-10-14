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مرأة

قبل أن يؤذي قلبك .. أعراض فرط الغدة الدرقية انتبهى إليها

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد فرط الغدة الدرقية من الأمراض التى يصعب تجاهلها، ويتسبب فى عدد من المضاعفات الخطيرة، وهى مشاكل في القلب، إليك  أسباب الإصابة بـ قصور الغدة الدرقية وأعراض فرط الغدة الدرقية.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أسباب إصابتك بمشاكل الغدة الدرقية هو اضطراب مناعة ذاتية أما عن الأعراض التحذيرية  لقصور الغدة الدرقية إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث" 

إعياء

ضعف التركيز أو الشعور "بالضباب" الذهني

جلد جاف

إمساك

الشعور بالبرد

احتباس السوائل

آلام العضلات والمفاصل

كآبة

نزيف الحيض المطول أو المفرط عند النساء

رعشة

العصبية

سريع القلب معدل

إعياء

عدم تحمل الحرارة

زيادة في حركات الأمعاء

زيادة التعرق

مشاكل التركيز

فقدان الوزن غير المقصود


يمكن للنظام الغذائى علاج مشاكل الغدة الدرقية إليك أبرز الأطعمه التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

.
1- المكسرات : 
تعتبر المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية 
.
2-البيض : 
يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية 
.
3- الدجاج
 بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك

4- الخضروات الورقية : 
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية 
5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة
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