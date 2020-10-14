قبل أن يؤذي قلبك .. أعراض فرط الغدة الدرقية انتبهى إليها

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1- المكسرات :

تعتبر المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

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2-البيض :

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية

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3- الدجاج



بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك





4- الخضروات الورقية :

تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية