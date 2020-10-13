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فن

فستان فضى ومكياج صاخب.. هبة السيسي تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:33 م
هبة السيسي
هبة السيسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة وملكة الجمال هبة السيسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هبة السيسي، في الصورة، بإطلالة جذابة، ترتدي فستان فضي انيق واعتمدت على الماكياج الصاخب الذى يتناسب مع ملامحها وإطلالتها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية التى تبرز جمالها.


وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.


الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.


ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

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Golden time 💫 #hebaelsisy

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