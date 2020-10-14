أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سيكرم الفريق اليوم؛ بعد الصعود للدوري الممتاز.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المُذاع على قناة صدى البلد، أنهم سيقومون بتأجير ملعب يكون معتمدا من اتحاد الكرة ويكون مناسبا لتقنية الفار.





وأردف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أنه تم الانتهاء من مرحلة الرسومات للملعب الجديد للفريق، وسيتم خلال شهرين البدء في التنفيذ.





وأكد رئيس نادي البنك الأهلي، أن هدفنا الاستمرار في الدوري الممتاز ولن نكون ضيوف شرف.



