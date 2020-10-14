أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو





وارتكب اللاعب الأوغندي «تشرشل أواسي» البالغ من العمر 22 عامًا، خطأ دفاعيا قد يغتفر لأي لاعب، لكن زملاءه أبوا ألا يغفروه، وتكالبوا عليه وقاموا بقتله.





وبعد انتهاء مباراة فريقه أمام أحد الأندية في مقاطعة لامو شمال أوغندا، دفع الغضب العديد من اللاعبين إلى لكم وركل "أواسي" قبل أن يتم فصلهم في النهاية.





لكن "أواسي" أراد الانتقام ممن ضربوه؛ فدفع أحدهم من فوق العجلة وأسقطه أرضًا، واندلعت مشاجرة عنيفة انهال فيها اللاعبون بالضرب على أواسي، وتصاعد الشجار حتى أصيب اللاعب بجروح خطيرة لقي على إثرها مصرعه.





وتم نقل أواسي إلى مستشفى محلي، لكن محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل على إثر إصاباته المروعة في جريمة غريبة من نوعها.





وصرح «دينيس أونيون» رئيس مقاطعة أغورو سوب، لصحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية: "بعد المباراة دفع اللاعب المتوفي خلال عمل انتقامي، أحد الأشخاص الذين ضربوه في وقت سابق، من فوق الدراجة؛ مما أثار شجارا آخر".





وأضاف أن اللاعب سقط على بعد أمتار قليلة من مكان القتال وتم نقله على عجل إلى مركز أغورو الصحي الثالث، حيث أعلن عن وفاته بعد ساعات قليلة، كما قامت الشرطة باحتجاز لاعبين مشتبه بهما في مقتل أواسي، مع استمرار التحقيقات.





🇺🇬 Ugandan defender Churchill Owaci died on Saturday following an assault by teammates over a defensive blunder that led to a goal during a friendly match in Lamwo. #FFP pic.twitter.com/DPcQtalZtt

— Friends of Football (@friendsofutball) October 12, 2020

يثور غضب اللاعبين ومشجعي أي ناد؛ عند تسديد أحد لاعبي فريقهم هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، وهي ظاهرة تتكرر باستمرار على الساحة الخضراء، لكن الغضب في هذه الواقعة وصل إلى حد القتل، وهو ما كان بالفعل مصير لاعب أوغندي.