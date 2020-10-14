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فن

كريم فهمي ينشر صورة له مع والدته من أحد الأفراح

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم فهمي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له مع والده في فترة طفولته وصورة أخرى مع والدته من أحد الأفراح التي أقيمت الأيام الماضية.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منورين" و"ربنا يخاليهالك" و"ربنا يحفظكم ويباركلك فبها" و"الله يباركلك فيها".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
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