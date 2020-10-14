أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأربعاء 14-10-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 14 - 10 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.









ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.









بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 20.38 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.46 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.









وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 51.08 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.





وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، أمس الاثنين، لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار، وفقدت العملة التركية 25 بالمائة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.



ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.



