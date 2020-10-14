رشا مجدى: الفنان محمود ياسين حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات

عرضت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، تقريرا عن وفاة الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.





وقالت الإعلامية رشا مجدى ، إن الفنان محمود ياسين حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على:





جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980.





ومهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984.





ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988.





حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975.





جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.





اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة





كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.





تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.