AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدى: الفنان محمود ياسين حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
الفنان محمود ياسين
الفنان محمود ياسين
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، تقريرا عن وفاة الفنان الكبير  محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح. 

وقالت  الإعلامية رشا مجدى ، إن  الفنان محمود  ياسين حصل  على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على:

جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980.

ومهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984.

ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988.

حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975.

جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.

اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة

كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.

تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤلفا "صباحية مباركة" كيمز وعبد الوهاب: العرض مختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

الفيلم الوثائقي الإماراتي "أثل" يحصد جوائز عالمية

بطولة حلا شيحة.. الفيلم الإماراتي أثل يحصد جائزتين دوليتين ويشارك في 5 مهرجانات

وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز

وداعاً محمود ياسين.. أسرة الفنان تعلن وفاته

آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين .. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

تصفيات مونديال 2022.. البرازيل تتعادل مع بيرو في الشوط الأول.. ونجم الهلال يسجل

أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

مصر كلها هتسمع تسجيلاتك والسباب الموجه لي وللدولة.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

شاهد.. ما يحدث للبعوضة عند امتصاص كمية كبيرة من دم الضحية| فيديو

ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 12 و iphone 12 mini؟