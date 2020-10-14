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أخبار العالم

في أقصر رحلة زمنية.. روسيا تطلق مركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:43 ص
مركبة سويوز الروسية
مركبة سويوز الروسية
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القسم الخارجي
انطلقت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-17"، اليوم الأربعاء، لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال 3 ساعات و5 دقائق فقط للمرة الأولى في التاريخ.


ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تقل المركبة التي انطلقت من مطار بايكانور الفضائي رواد الفضاء الروسيان، سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود-سفيرتشكوف، والأمريكية كاثلين روبينس.


وذكرت الوكالة الروسية، أن المركبة تستخدم لأول مرة في التاريخ الخطة فائقة السرعة للوصول إلى المحطة عبر دورتين فحسب حول الكرة الأرضية، في رحلة مدتها 3 ساعات و5 دقائق.


ويعد الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض.


ولكن في 10 يوليو 2018، تمكنت "روس كوسموس" من كسر هذا الرقم القياسي من خلال إرسال شاحنة "بروجريس إم إس 9"، التي تمكنت من الوصول عبر خطة فائقة السرعة إلى المحطة الفضائية الدولية بدورتين فحسب، وذلك في غضون 3 ساعات.


فيما استخدمت "روس كوسموس" هذه المرة الأولى مركبة فضائية وعلى متنها رواد الفضاء.
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