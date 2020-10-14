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فن

إنا لله وإنا إليه راجعون .. رضوى الشربيني تنعى محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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ميرنا محمود
نعت الإعلامية رضوي الشربيني، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا. 

ونشرت رضوي الشربيني، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  تويتر، وعلقت قائلة: وفاة الفنان الفنان القدير محمود ياسين...إنا لله وإنا إليه راجعون.

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة  سيتم  إجراء  مراسم  الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف: " سنعلن عن مكان صلاة الجنازه  لاحقا  .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".


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