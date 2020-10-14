عصائر وألبان.. إعدام 460 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ان فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة ، كثفت من الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، فقد تم المرور على 265 منشأة وتحرير 197 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت،





كما تم التوصية بغلق 110 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1765 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 460 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية .

كما تم إرسال 511 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض