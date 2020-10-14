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محافظات

عصائر وألبان.. إعدام 460 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ان فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة ،  كثفت من الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، فقد تم المرور على 265 منشأة وتحرير 197 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت،

 كما تم التوصية بغلق 110  منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص
 كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1765 كيلو  أغذية متنوعة وكذلك 460 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية .
 كما تم  إرسال  511 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.
 كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض 
وأكد" مكى " على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة حيث انه خلال الفترة الماضيه تم ضبط العديد من الاغذية  الفاسدة والتى لا تصلح للاستهلاك الادمى مشيدا بالحملات الرقابية وما تقدمه للصالح العام حيث ان ذلك يأتى بناء على توجيهات وزارة الصحة لمكافحة كل ما يسيب الامراض للحفاظ على صحة المواطن.
عصائر وألبان.. إعدام 460 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية
عصائر وألبان.. إعدام 460 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية
عصائر وألبان.. إعدام 460 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية
عصائر وألبان.. إعدام 460 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية
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