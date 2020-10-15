برلماني: صناعة إطارات المركبات ستسهم فى توفير العملة الصعبة

قال النائب، سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن صناعة الإطارات تعتبر أحد الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية ، من ضمنها مصنع النقل والهندسة بمحافظة الإسكندرية.





وأشار البطيخي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن أغلبية احتياجاتنا نستوردها ، فمن باب أولى أن نقوم بتشجيع هذه الصناعة ونطورها و ذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالى أو الصيني المتميز في هذه الصناعة.





وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إنتاج أكبر كم من هذه الإطارات سواء للنقل ، أو الملاكي، أو الميكروباصات أو حتي الجرارات، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل علي توفير المنتج المحلي وجعله بديلًا للمستورد ، بما يضمن توفير العملة الصعبة وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة.





وأضاف البطيخي أننا الأقرب لأفريقيا كموقع و إذا ثبت كفاءة المنتج سيفتح الباب لفرصة كبيرة لغزو أفريقيا والدول العربية وفيما بعد الدول الاوربية ، حيث أن هناك العديد من الصناعات التي يتم تصديرها لأغلب دول العالم مثل صناعة السيراميك و السجاد.





وكان قد كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل برتوكول تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها بالشراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع .





وأكد توفيق خلال برنامج 《من مصر 》المشاع علي قناة 《سي بي سي 》 أن هناك تحالف صناعيًا وطنيًا لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها مشيرًا إلي أن هناك خطة لإحياء صناعة الإطارات في مصر .





وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلي أن التحالف سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية 7,7 مليون إطار من خلال مصنع متخصص، وهذا نصف استهلاك السوق .