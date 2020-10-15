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برلمان

برلماني: صناعة إطارات المركبات ستسهم فى توفير العملة الصعبة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
النائب، سمير البطيخي
النائب، سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
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القسم السياسى
قال النائب، سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن صناعة الإطارات تعتبر أحد الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية ، من ضمنها مصنع النقل والهندسة بمحافظة الإسكندرية.

وأشار البطيخي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن أغلبية احتياجاتنا نستوردها ، فمن باب أولى أن نقوم بتشجيع هذه الصناعة ونطورها و ذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالى أو الصيني المتميز في هذه الصناعة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إنتاج أكبر كم من هذه الإطارات سواء للنقل ، أو الملاكي، أو الميكروباصات أو حتي الجرارات، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل علي توفير المنتج المحلي وجعله بديلًا للمستورد ، بما يضمن توفير العملة الصعبة وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف البطيخي أننا الأقرب لأفريقيا كموقع و إذا ثبت كفاءة المنتج سيفتح الباب لفرصة كبيرة لغزو أفريقيا والدول العربية وفيما بعد الدول الاوربية ، حيث أن هناك العديد من الصناعات التي يتم تصديرها لأغلب دول العالم مثل صناعة السيراميك و السجاد.

وكان قد كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل برتوكول تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها بالشراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع .

وأكد توفيق خلال برنامج 《من مصر 》المشاع علي قناة 《سي بي سي 》 أن هناك تحالف صناعيًا وطنيًا لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها مشيرًا إلي أن هناك خطة لإحياء صناعة الإطارات في مصر .

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلي أن التحالف سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية 7,7 مليون إطار من خلال مصنع متخصص، وهذا نصف استهلاك السوق .
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