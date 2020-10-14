أرقام في حياة محمود ياسين.. شارك بـ150 فيلما سينمائيا وتزوج مرة واحدة

ودع الوسط الفني اليوم بحزن شديد الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة، وسط فاجعة كبيرة من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي وجمهوره، وارتبطت مجموعة من الأرقام بحياة الفنان الكبير.

1- شارك الفنان محمود ياسين في 150 فيلمًا وأكثر من 60 عملًا دراميًا و20 مسرحية.





2- تزوج مرة واحدة فقط من الفنانة شهيرة وبدأت قصة حبه بشهيرة من فيلم "صور ممنوعة"، وبعد رؤيتها بالعمل لأول مرة شعر أنه مشدود لها، وقالت شهيرة في لقاء لها ببرنامج "فحص شامل" عبر فضائية "الحياة" (فبراير 2017): ان الفنان أحمد زكي كان له دور كبير فى علاقتهم فبعدما شعر بوجود شيء ذهب إلى محمود ياسين وقال له:"إيه يا محمود مش هتتجوز بقى ولا إيه؟".





3- أنجب محمود ياسين من شهيرة ابنه عمرو محمود ياسين، وابنته رانيا والثنائي تتبعا خطاه وعملا فى الوسط الفني.





وكانت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، أعلنت موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الكبير.





وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".





وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.





شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.