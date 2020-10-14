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فن

رانيا محمود ياسين تنعي والدها بهذه الكلمات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:43 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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شروق ابراهيم
نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت رانيا محمود ياسين على صورة تجمعها بالفنان الكبير في مرحلة الطفولة :" أبويا في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء". 

وتوفي الفنان محمود ياسين  صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

فيلم الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة ، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و" روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.

وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، وأكثر جدلًا حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.

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