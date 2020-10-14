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رياضة

مصري أمريكي .. اتحاد الكرة يجتمع مع مدرب منتخب "النسائية" الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:21 م
سحر عبد الحق
سحر عبد الحق
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يسري غازي
عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب للكرة النسائية  في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والدكتور أحمد عبد الله عضو المجلس .


وقامت سحر عبد الحق بتقديم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني وقالت إنها حرصت مع أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني الذي اعتذر عن الحضور لظروف خاصة وكذلك محمد فضل، على تشكيل الجهاز الفني بعد دراسة وطبقا لمعايير وأسس ضمن التخطيط للنهوض بمستوي المنتخب في الفترة المقبلة .


وقالت عبد الحق إن أحمد رمضان له باع طويل في الكرة النسائية بالدوري الأمريكي ويعمل من خلال دراسة وعلم بالإضافة إلي أن أعضاء الجهاز الفني لهم ايضا خبرات جيدة في كرة القدم النسائية وكل عضو منهم يعرف دوره داخل الجهاز.


وقال الدكتور جمال محمد على إن اللجنة الخماسية تعرف جيدا أهمية الكرة النسائية ودورها بمصر وتقدر مجهودات الدكتور سحر عبد الحق للنهوض مستوي اللعبة.


وأضاف أن الكرة النسائية بدأت تنتشر في مصر وستنتشر أكثر من خلال دوري المدارس والجامعات وأن عبد الحق اخذت خطوات كبيرة لتوسيع قاعدة الممارسة  وانتشار اللعبة .


وأكد الدكتور أحمد عبد الله أن اتحاد الكرة مهتم بانتشار الكرة النسائية من أجل تطويرها وأن سحر عبد الحق بذلت جهدا كبيرا في نشر اللعبة وانها اخذت وقتا طويلا في تشكيل الجهاز الفني واختيار أفضل العناصر .


ووجه أحمد رمضان المدير الفني الشكر للجنة الخماسية علي ثقتها وقال إن الجهاز الفني يضم كوادر جيدة وان الفترة الأخيرة شهدت توسيع قاعدة الممارسة كما تحدث عن أهمية وجود الأندية الشعبية مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي .


وأضاف أن المشكلة الأساسية في الكرة النسائية عدم وجود أهداف وطموح لدي اللاعبات .


وقال إنه متفائل وأنه سيبذل أقصي مجهود لديه مع الجهاز الفني لرفع اسم مصر وتمثيلها بشكل مشرف وأنه فخر كبير لي وللجهاز الفني ارتداء قميص منتخب مصر .

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