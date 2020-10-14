إعجاز يفوق الخيال.. اللواء نصر سالم يكشف دور القوات الجوية في حرب أكتوبر .. فيديو





وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد أن عملية الفتح الإستراتيجي الذي تم بدءا من يوم 5 أكتوبر حتى 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم إعادة توزيع القوات الجوية على المطارات حتى يتم ضرب الأهداف في وقت واحد.





رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق بالقوت المسلحة أن عملية الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية كان في منتهى الروعة مؤكدا أنه شيء يفوق الخيال ولم تشعر أمريكا وإسرائيل بذلك رغم التقدم التكنولوجي ولم تعلم وهو إعجاز كبير. وتابع





وأشار سالم إلى أن إسرائيل كانت متفوقة عددا وكيفية مؤكدا أن إسرائيل كانت تمتلك 500 طائرة ومصر كانت تمتلك 300 طائرة وإعجاز القوات الجوية كان كبيراً خلال الحرب.



