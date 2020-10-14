AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يتابع أخبار مصر أولا بأول.. أبو العينين يشكر موقع صدى البلد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:51 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
Advertisements
هاني حسين
وجه النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع،  الشكر والتقدير إلى قناة وموقع صدى البلد الإخباري على الجهد المبذول في التغطية الإعلامية لكافة القضايا.

وقال محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أشكر الموقع الإخباري  الذي يتابع كل أخبار مصر أولا بأول".

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن شعاره الانتخابي معا من أجل مصر، وله دلالة تؤكد أنه مع كل مواطن مهما كان منصبه سواء كان عمالا أو فلاحا أو وزيرا أو رئيس جمهورية.

وتابع محمد أبو العينين: "نحن في صراع  بصرف النظر عن التحديات مع الغير ونحن في صراع مع الزمن في كل المجالات، والرؤى الاستراتيجية مثل رؤية 2030 من البصمات التاريخية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكمل محمد أبو العينين:"  لدى رؤى استراتيجية طموحة وأي برنامج أتحدث عنه  يعتبر امتدادا أو جزءا لا يتجزأ من برنامج ورؤى مصر التي وضعها  الرئيس السيسي، وبرنامجي الانتخابي هو برنامج الرئيس السيسي المستمد من الرؤى التي رسمها لصالح الدولة المصرية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدي: النائب محمد أبو العينين يؤمن بدوره في خدمة الوطن والمجتمع

رشا مجدى: من يريد التعرف على تاريخ محمد أبو العينين المشرف يزور صفحته الرسمية على فيسبوك.. فيديو

عزة مصطفى: أبو العينين دافع عن مصر أمام العالم كله عقب ثورة 30 يونيو

محمد أبو العينين يفضح قنوات الإرهاب أمام المحافل الدولية ..فيديو

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يخدم أهل الجيزة في البرلمان أو خارجه

رشا مجدي لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: النائب محمد أبو العينين مكتبه مفتوح للجميع

ترشيحاتنا

حرامي أفلام| عزة مصطفى توجه رسالة قوية لـ أفيخاي أدرعي بعد وفاه محمود ياسين..شاهد

بعد 11 عاما من اختطافه .. عودة مراهق إلى أهله وخرائط جوجل كلمة السر

رمضان مديرًا فنيا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب للكرة النسائية| صور

السيسي يبحث التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مع رئيس شركة سيمنز

بينها باريس.. الرئيس الفرنسي يعلن حظر التجول في مدن كبرى بسبب كورونا

بـ الأوف شولدر.. شيري عادل بإطلالة تخطف الأنظار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات لافتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

مع اختلاف فصول السنة.. تعرف على أعراض وأسباب النخالة الوردية

كمامة على الموضة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد