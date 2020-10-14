يتابع أخبار مصر أولا بأول.. أبو العينين يشكر موقع صدى البلد

وجه النائب محمد أبو العينين ، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، الشكر والتقدير إلى قناة وموقع صدى البلد الإخباري على الجهد المبذول في التغطية الإعلامية لكافة القضايا.





وقال محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أشكر الموقع الإخباري الذي يتابع كل أخبار مصر أ ولا بأول". يتابعأخبارولا





وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن شعاره الانتخابي معا من أجل مصر، وله دلالة تؤكد أنه مع كل مواطن مهما كان منصبه سواء كان عمالا أو فلاحا أو وزيرا أو رئيس جمهورية.





وتابع محمد أبو العينين: "نحن في صراع بصرف النظر عن التحديات مع الغير ونحن في صراع مع الزمن في كل المجالات، والرؤى الاستراتيجية مثل رؤية 2030 من البصمات التاريخية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأكمل محمد أبو العينين:" لدى رؤى استراتيجية طموحة وأي برنامج أتحدث عنه يعتبر امتدادا أو جزءا لا يتجزأ من برنامج ورؤى مصر التي وضعها الرئيس السيسي، وبرنامجي الانتخابي هو برنامج الرئيس السيسي المستمد من الرؤى التي رسمها لصالح الدولة المصرية".