بايدن في ورطة.. فتح تحقيق في الكونجرس بخصوص إيميلات مسربة لنجله

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة الأمن القومي والشئون الحكومية في الكونجرس الأمريكي، تحقق في رسائل البريد الإلكتروني المنسوبة لهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.





ويشمل التحقيق رسائل مسربة نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تشير إلى أن هانتر قدم والده إلى كبير المسئولين التنفيذيين في شركة الغاز الطبيعي "بوريسما" بناء على طلب قدمه هانتر عام 2015، وكان بايدن لا يزال حينها نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما.





وقال رئيس لجنة الأمن القومي في الكونجرس، رون جونسون، لفوكس نيوز إن اللجنة على صلة بالشخص الذي كشف الرسائل المسربة وتتحقق من صحة المعلومات.





وأضاف جونسون: "نحن نتحدث بانتظام مع الأشخاص الذين يراسلون حساب المبلغين عن المخالفات التابع للجنة لتحديد ما إذا كان بإمكاننا التأكد من صحة إدعاءاتهم".





وتابع: "على الرغم من أننا نعتبر تلك الاتصالات سرية لأن الشخص في هذه الحالة تحدث مع وسائل الإعلام حول اتصاله باللجنة، نستطيع تأكيد استلام شكواه التي أرسلها إلينا عبر البريد الإلكتروني ونحن في تواصل مع المبلغ عن المخالفة وفي صدد التأكد من صحة المعلومات التي قدمها".





وبحسب الإيميلات المسربة، فإن بايدن استخدم نفوذه عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، للضغط على المسئولين الحكوميين في أوكرانيا لإقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين، الذي كان يحقق في أمور تخص شركة "بوريسما" وهي الشركة التي يعمل فيها نجل بايدن كمستشار.