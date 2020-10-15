حقيقة وفاة محمود ياسين بـ كورونا.. الابن يوضح.. فيديو

قال الفنان عمرو محمود ياسين ، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، "فخور بأنني ابن هذا الرجل".





وأضاف عمرو محمود ياسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أبي كان فنانا كبيرا وكان أبا عظيما".





وتابع عمور محمود ياسين "والدي كان شخصًا متوازنًا ومثقفًا ومخلصًا في عمله الفني"، مؤكدًا "أبويا مكنش بيحب كلمة نجم".





واستطرد عمرو محمود ياسين "أبي كان إنسانًا متواضعًا ومدركًا ويسعى إلى ترك إرث محترم"، موضحًا "من حوالي 20 يوما أُصيب والدي بالتهاب رئوي، وارتفعت درجة حرارته، وتأكدنا أنه لم يصَب بفيروس كورونا بعد التوجه إلى المستشفى، ولكنه أصيب بالتهاب رئوي وتعافى منه، ثم عاد إلى المنزل وارتفعت الحرارة مرة أخرى، وتعرض لالتهاب رئوي آخر، وتدهورت الأمور بشكل مفاجئ إلى أن توفاه الله".





وغيّب الموت صباح أمس، الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين؛ بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.





وشارك محمود ياسين، فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راقٍ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد بها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.