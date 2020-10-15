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فن

ريهام عبد الغفور: المجتمع ضاغط علينا بالمقارنة بينا وبين غيرنا بدل ما يخلينا نركز في اللي إحنا حققناه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة  لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة "المجتمع ضاغط علينا المنافسة والمقارنة بينا وبين غيرنا بدل ما ما يخلينا نركز في اللي احنا حققناه وراضيين عنه ".

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يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019. 

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل
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