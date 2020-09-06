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مرأة

في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يصادف اليوم الأحد، عيد ميلاد الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، والتى أتمت عامها الـ 42، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة

.

وتتميز ريهام عبد الغفوردائما بإطلالات جريئة ومثيرة للجدل، فهي تحرص على متابعة الموضة أولا بأول، كما تميل إلى الألوان الزاهية التي تخطف الأنظار.



وتتألق ريهام عبد الغفور إطلالات أنيقة وجريئة تعرضها للانتقاد في بعض الأحيان، وسنعرض لكم بعض الصور لإطلالات يارا نعوم. 

 

ورغم  إطلالتها الجريئة، إلا أن  ريهام عبد الغفور تهتم باللمسات الجمالية، فهي تحب أن تضع بعض الألوان الهادئة لإبراز جمالها.

 

لذلك نعرض لكم مجموعة من الصور التى أثارت بها الجدل فى الفترة الأخيرة.

 

في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور
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