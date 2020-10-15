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اقتصاد

اليوم العالمي للغذاء.. 2.5 ٪ زيادة فى إنتاج القمح خلال عام 2018 / 2019

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
القمح
القمح
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2020 " معًا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة ".

ويدعو يوم الأغذية العالمي إلى تضامن العالم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، وجعل النظم الغذائية أكثر صمودًا وصلابة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ ، حتى نتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، ولإيجاد سبل عيش لائقة.

وقالت المنظمة ان المحافظة على استدامة الغذاء الامن والمفيد هو جزء أساسي من مكافحة كوفيد 19 لذلك فعلينا ان ندعم أبطالنا من المزارعين والعاملين في جميع قطاعات النظام الغذائي الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيصال الغذاء من المزرعة الى المائدة في غُمرة الاضطرابات الناجمة عن ازمة كوفيد 19، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر فقرًا وضعفًا الذين تضرروا اشد الضرر من الوباء واصلاح ما نتج عنه من هزات اقتصادية.

من أهم المؤشـــــــــرات ما يـــــلى:

 مؤشرات جمهورية مصر العربية:

ـ بلغ إنتاج الحبوب 21.8 مليـون طـن عام 2018/ 2019 مقـابل 20.7 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محاصيل القمح والأرز.

 ـ بلـغ إنتــاج القمح 8.6 مليـون طــن عــام 2019/2018  مـقـابـل  8.3  طـن  عام 2018/2017 بنسـبة زيادة  قدرها  2.5 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام .

ـ بلـغ إنتــاج الأرز 4.8 مليون طـن عـــــام 2019/2018 مقــابل 3.1 ملـيون طــن عـام 2018/2017 بنســبة زيادة قـدرهـا 53.8 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام بنسبة 51.9 %.

ـ بلـغ إنتــاج الخضــر 20.5 مليـون طـن عـام 2018/ 2019مقـــابل 19.8مليـون طـن عــام 2018/2017 بنسبة زيادة   قدرها 3.1 ٪ .

 ـ بلــغ إنتـاج الفــاكهة 11.7 مليــون طـــن عــام 2019/2018 مقابل 11.9 مليـون طن عـام 2018/2017 بنسـبة انخفاض قدرها  2.3٪.

مؤشرات عالمية

 ـ بلــغ إنتــاج الحبــــوب 2.6مليــــــار طـــن عـام 2019/2018 مقــابــــل 2.7 مليـار طــــن عـام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 ٪.

  ـ بلــغ إنتـــاج القمــح 732.4 مليــون طن عــام 2019/2018 مقابــل 759.6 مليــــون طـــن عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 ٪ .

   ـ بـلــــغ إنتــاج الأرز 506.3مليـــون طــــن عـــام 2019/2018 مقابــــل 509٫4 مليـون طــن عـام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.6 ٪ .

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