الليلة.. تأبين الشاعر محمد عيد إبراهيم في أتيليه ضي

ينظم منتدي عفيفي مطر في أتيليه "ضي" بالمهندسين ، الليلة الخميس ١٥ أكتوبر، حفل تأبين الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم ، وتوقيع كتابيه "قصيدة النثر" وقصيدة النثر الأمريكية.





وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" إن محمد عيد ابراهيم من الشعراء والمترجمين البارزين في المشهد الثقافي المصري والعربي، وإنه كان أحد المؤسسين لمنتدي عفيفي مطر للثقافة والمؤسسين لجائزة عفيفي مطر للشعراء العرب.. "وقد أطلقنا اسم عيد إبراهيم على دورة العام الحالي من جائرة عفيفي مطر التي نستقبل الأعمال المشاركة فيها حتي الثلاثين من أكتوبر الجاري".





وأشار إلى أن حفل التأبين تأخر لظروف قهرية "حيث خططنا لتنظيمه في شهر مارس الماضي بعد رحيله في يناير، إلا أن جائحة كورونا التي فرضت الحظر الصحي على الأنشطة الثقافية منعتنا من تنظيم الحفل”.





يشهد الحفل توقيع آخر ترجمات الراحل الكبير وفي مقدمتها كتابيه "قصيدة النثر نماذج وأنماط"، و"قصيدة النثر الأمريكية" اللذين أصدرتهما دار خطوط وظلال للنشر.





محمد عيد إبراهيم، شاعر ومترجم مصري، مواليد القاهرة العام 1955، خريج إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة العام 1978، وهو من جيل السبعينات الشعريّ، أسس مع رفاقه الشعراء سلسلة "أصوات" الشعرية، ومجلة "الكتابة السوداء".





كما أنشأ سلسلة "آفاق الترجمة" بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعمل مديرًا لها، وأنشأ سلسلة "نقوش" للفن التشكيلي مع الفنان "عمر جهان" بهيئة قصور الثقافة وعمل مديرًا لها، كما عمل مديرًا تنفيذيًا في "المشروع القومي للترجمة" بالمجلس الأعلى للثقافة.





ونُشرت أشعاره وترجماته ومقالاته بمعظم الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية، كما تُرجمت أشعاره إلى أكثر لغة.