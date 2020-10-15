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محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع القومى لتأهيل الترع ميدانيًا.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:13 م
المشروع القومى لتأهيل
المشروع القومى لتأهيل الترع
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المستمرة لإستكمال أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية بترشيد الإستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها .

ومن أجل الوقوف على حجم الأعمال الجارية بهذا المشروع الحيوى كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالزيارة الميدانية للمتابعة من أرض الواقع لمختلف الأعمال الخاصة بهذا المشروع داخل نطاق قرى مركز نصر النوبة بأطوال ٤٥ كم وبتكلفة تقديرية ١٣٠ مليون جنيه .

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وقد رافق نائب المحافظ كل من المهندس محمد على وكيل الوزاره ، والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة ، بجانب صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة .

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن ما يتم بذله من جهود بناءة وجادة فى هذا المشروع الهام من جانب العاملين بالموارد المائية والرى تحت قيادة الوزير الدكتور محمد عبد العاطى يعتبر إنجازًا كبير لما سيحققه من منافع متعددة لمنظومة الرى من خلال تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وبالتالى الحفاظ عليها من أى تصدعات مستقبلية لتكون على أتم إستعداد وجاهزية لإستقبال أى كميات من المياه وتحقيق الإستفادة المثلى منها في المناطق المختلفة .

وأشار محافظ أسوان على مواصلة التنسيق مع مسئولى الرى لتنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لتقديم خدمات متنوعة للعاملين بالقطاع الزراعي والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية ، هذا ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع داخل نطاق المحافظة تأهيل 538 كم من إجمالى أطوال الترع .
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع القومى لتأهيل الترع ميدانيًا.. صور
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع القومى لتأهيل الترع ميدانيًا.. صور
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع القومى لتأهيل الترع ميدانيًا.. صور
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع القومى لتأهيل الترع ميدانيًا.. صور
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