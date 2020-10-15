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رياضة

حمادة أنور: مباراة الرجاء صعبة.. وثقتنا كبيرة في الزمالك

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:41 م
حمادة أنور مع باتشيكو
حمادة أنور مع باتشيكو
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منتصر الرفاعي
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك  و المصاحب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب على صعوبة مباراة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أنور على أن الجميع يحترم فريق الرجاء مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك تظهر شخصيتهم في مثل هذه المباريات الحاسمة والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة. 

وقال أنور :"الإدارة وفرت كل شيء للفريق سواء طائرة خاصة لنقل الفريق أو فندق على أعلى مستوى وجميع اللاعبين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المعسكر والتركيز في التدريبات".

وأضاف :"ثقتنا كبيرة في الفريق  وننتظر أن يحققوا البطولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا".
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