بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه.
وأدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا الى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لااستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، لافتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليونا و750 ألف جنيه، على مساحة 400 متر.
وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
من جانب آخر قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة اافتتاح المسجد، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
وأوضح أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنيه، كما طالب الأهالي بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.