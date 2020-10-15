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محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:35 م
نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه.


وأدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.


أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا الى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لااستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.


أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، لافتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليونا و750 ألف جنيه، على مساحة 400 متر.


وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.



من جانب آخر قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة اافتتاح المسجد، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية. 


وأوضح أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنيه، كما طالب الأهالي بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
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