بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه.









وأدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.









أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا الى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لااستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.







