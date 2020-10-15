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أخبار العالم

يحدث بـ الحرم المكي.. امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة في مشهد نادر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:47 م
الحرم المكي
الحرم المكي
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ميس رضا
فى مشهد نادر لم يحدث من قبل،  ظهرت امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة  خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي . 

وبحسب الفيديو الذى لاقى تفاعلا منقطع النظير والذى  لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مشهد نادر.. امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#عاجل_الإمارات</a> <a href="https://t.co/zNJCiNA8i4">pic.twitter.com/zNJCiNA8i4</a></p>&mdash; عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) <a href="https://twitter.com/UAE_AJIL/status/1316628317894848512?ref_src=twsrc%5Etfw">October 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

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